Події

18:35 11.08.2022

Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної організації World Central Kitchen

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Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної організації World Central Kitchen

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen шеф-кухарем Хосе Андресом.

Як повідомляє Офіс президента України, глава держави подякував Андресу та його організації за активну діяльність, розгорнуту в Україні та на кордонах держави.

"Цінуємо вашу допомогу українцям із першого дня повномасштабної російської агресії та вашу присутність в Україні в цей складний момент. Дякуємо за те, що ви приділяєте нашій країні значну частину свого часу", - наголосив Зеленський.

Під час зустрічі Андрес наголосив, що World Central Kitchen продовжуватиме допомагати українцям, зокрема, підтримувати людей на територіях, які будуть звільнені від окупації.

"Ми будемо готові вже в перші години допомагати регіонам, які будуть деокуповані", - сказав він.

Зеленський зазначив, що World Central Kitchen із першого дня вторгнення РФ почала працювати на українсько-польському кордоні та допомагала вимушеним переселенцям, а на сьогодні організація розгорнула активну діяльність у багатьох містах України.

До роботи World Central Kitchen в Україні залучено близько 5 тисяч українців, працюють понад 500 закладів харчування. З початку війни було виготовлено понад 130 мільйонів обідів для наших громадян.

Теги: #зеленський #world_central_kitchen

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