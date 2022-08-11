Зерновоз із Африки 12 серпня прибуде до морпорту "Південний" для навантаження пшениці

Міністерство інфраструктури України очікує 12 серпня прибуття до морського торговельного порту "Південний" судна під навантаження зерном для Африки.

"Завтра очікується прибуття до порту "Південний" судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці", - повідомляється в телеграм-каналі міністерства у четвер.

Як зазначається, судно зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН і буде направлене через порт "Джибуті" до Ефіопії.

Як повідомлялося, 22 липня 2022 року у Стамбулі на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

У рамках реалізації домовленостей уже 12 суден слідують із українських портів із агропродукцією до семи країн світу. На їхньому борту 370 тис. тонн агропродукції.

Перше судно з українською кукурудзою вже прибуло до турецького порту для розвантаження.