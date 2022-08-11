СБУ нейтралізувала диверсантів, які готували вибухи на території Харкова

Під час оперативних дій у Харківській області протягом останнього тижня співробітники СБУ викрили понад 60 зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії, зокрема двох диверсантів, які готували вибухи в обласному центрі.

"Так, співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці... Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомив прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією спецслужби, затримані збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури регіону. Для цього вони проводили візуальне спостереження, застосовували засоби фото-, відеофіксації, а також отримували інформацію через особисті зв'язки.

Комунікацію зі своїми російськими кураторами вони підтримували через заздалегідь відпрацьовані закриті канали зв'язку. Отримані у такий спосіб матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківської області.

Ще одним завданням російської агентури була підготовка до активних диверсійних дій, включаючи вибухи на території Харкова. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території.

Крім того, в результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати та передати підрозділам Збройних сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників. Під час проведення спецоперації було встановлено місцеперебування ворожих схронів із бойовими засобами ураження.

Зі сховків було вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90. За інформацією СБУ, цей арсенал планували використати російські диверсанти для здійснення диверсій у прикордонних районах області.

Наразі тривають комплексні заходи щодо знешкодження всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України.

Заходи щодо викриття зловмисників проводили співробітники УСБУ у Харківській області спільно з підрозділами Нацполіції, Військової служби правопорядку, Нацгвардії та Держприкордонслужби України.