Події

16:44 11.08.2022

У Росії близько 40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
У Росії близько 40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством - Генштаб ЗСУ

У Російській Федерації близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції" в Україні, усунуті від виконання своїх обов'язків та перебувають під слідством, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Продовжуються репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів на українському напрямку... Близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції", усунуті від виконання своїх обов'язків і перебувають під слідством", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

При цьому, за даними, які є в Генштабі, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу РФ генерал Валерій Герасимов залишаються на посадах "виключно для запобігання дискредитації вищого військового керівництва".

Теги: #рф #слідство #генерали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 11.08.2022
ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

15:01 11.08.2022
Техніку і транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн грн передано АРМА

Техніку і транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн грн передано АРМА

14:57 11.08.2022
Інформатора російської спецслужби засуджено до 12 років в'язниці - СБУ

Інформатора російської спецслужби засуджено до 12 років в'язниці - СБУ

14:30 11.08.2022
Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

12:13 11.08.2022
Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

17:37 10.08.2022
Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею в майбутньому – Єрмак

Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею в майбутньому – Єрмак

09:20 10.08.2022
Ворог втратив за добу 160 людей особового складу та по 9 одиниць літаків і БПЛА - Генштаб

Ворог втратив за добу 160 людей особового складу та по 9 одиниць літаків і БПЛА - Генштаб

14:01 08.08.2022
Доходи РФ від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має запровадити на них повне ембарго – радник президента Устенко

Доходи РФ від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має запровадити на них повне ембарго – радник президента Устенко

13:13 08.08.2022
Прокуратура передала АРМА заарештовані корпоративні права російських підприємств на 23 млн грн

Прокуратура передала АРМА заарештовані корпоративні права російських підприємств на 23 млн грн

10:14 08.08.2022
ЗСУ знешкодили ворожі розвідувальні групи в районах н.п. Бахмутське, Бахмут і Яковлівка

ЗСУ знешкодили ворожі розвідувальні групи в районах н.п. Бахмутське, Бахмут і Яковлівка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

Близько 13 тисяч білоруських військових погодилися брати участь у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Кулеба закликав Гроссі та Гутерреша терміново відправити міжнародну місію на окуповану Росією Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

Голова Тернопільської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях і користуватися інформацією з офіційних джерел

Кулеба та Боррель узгодили позиції щодо нових санкцій проти РФ і постачання зброї в Україну

"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

Порошенко передав італійські бронемашини десантникам 79 бригади

Ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади, люди не постраждали – Дніпропетровська облрада

У Новослобідській громаді через російські обстріли згоріло поле пшениці – Сумська ОВА

Понад 8 млн доз препарату проти радіації випустила фармфірма "Дарниця" з моменту його реєстрації

Міністр енергетики високо оцінив заклик країн G7 до РФ повернути Україні контроль над ЗАЕС

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА