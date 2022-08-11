У Росії близько 40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством - Генштаб ЗСУ

У Російській Федерації близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції" в Україні, усунуті від виконання своїх обов'язків та перебувають під слідством, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Продовжуються репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів на українському напрямку... Близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції", усунуті від виконання своїх обов'язків і перебувають під слідством", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

При цьому, за даними, які є в Генштабі, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу РФ генерал Валерій Герасимов залишаються на посадах "виключно для запобігання дискредитації вищого військового керівництва".