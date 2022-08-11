Події

11:24 11.08.2022

Німеччина передала Україні ще 4 самохідні зенітні установки Gepard – уряд ФРН

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Німеччина передала Україні ще 4 самохідні зенітні установки Gepard – уряд ФРН

Німеччина розширила військову допомогу, яку надає Україні, зокрема, додатковими самохідними зенітними установками Gepard, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Згідно з оприлюдненою інформацією, українській стороні було передано ще чотири установки, що збільшило їх кількість у розпорядженні ЗСУ до 12. Крім того, Україна отримала 10 машин HMMWV, з яких 8 обладнано як носії РЛС, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, дистанційно керовані пристрої розмінування, мобільні наземні РЛС, електронні пристрої захисту від дронів та зенітні боєприпаси.

Наголошується, що Німеччина планує надати Україні 18 установок Gepard.

Теги: #німеччина #gepard

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