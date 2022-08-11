РФ тримає на чергуванні в Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Два носії крилатих ракет "Калібр" російських окупантів із сукупним залпом у 16 ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, ще п'ять – у Середземному, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці в четвер уранці.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні до п’яти кораблів і катерів..

Крім того, в інтересах РФ захопленою нею Керч-Єнікальською протокою за добу здійснило прохід 31 судно в напрямку Азовського моря (із них сім суден рухалося з протоки Босфор), 28 суден – у напрямку Чорного моря (із них одне судно продовжило рух у напрямку Босфору).

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.