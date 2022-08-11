Події

10:52 11.08.2022

РФ тримає на чергуванні в Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

1 хв читати
РФ тримає на чергуванні в Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Два носії крилатих ракет "Калібр" російських окупантів із сукупним залпом у 16 ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, ще п'ять – у Середземному, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці в четвер уранці.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні до п’яти кораблів і катерів..

Крім того, в інтересах РФ захопленою нею Керч-Єнікальською протокою за добу здійснило прохід 31 судно в напрямку Азовського моря (із них сім суден рухалося з протоки Босфор), 28 суден – у напрямку Чорного моря (із них одне судно продовжило рух у напрямку Босфору).

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

 

Теги: #війна #ракети #вмс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 11.08.2022
Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

11:45 11.08.2022
Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

10:50 11.08.2022
Окупанти здійснюють наступ у напрямках Мар'їнки та Пісків – Генштаб ЗСУ

Окупанти здійснюють наступ у напрямках Мар'їнки та Пісків – Генштаб ЗСУ

10:16 11.08.2022
Нацгвардієць збив російський штурмовик на запорізькому напрямку

Нацгвардієць збив російський штурмовик на запорізькому напрямку

10:08 11.08.2022
Окупанти масовано обстрілюють три райони Харківщини, за добу 2 мирних жителів загинуло, 1 поранено

Окупанти масовано обстрілюють три райони Харківщини, за добу 2 мирних жителів загинуло, 1 поранено

09:38 11.08.2022
Унаслідок обстрілів Нікополя загинули 3 особи, 9 – поранені, серед них дитина – голова Дніпропетровської ОВА

Унаслідок обстрілів Нікополя загинули 3 особи, 9 – поранені, серед них дитина – голова Дніпропетровської ОВА

09:17 11.08.2022
За добу українські захисники ліквідували 200 окупантів, знищили 14 танків, 14 бронемашин, 1 систему ППО ворога – Генштаб

За добу українські захисники ліквідували 200 окупантів, знищили 14 танків, 14 бронемашин, 1 систему ППО ворога – Генштаб

09:14 11.08.2022
Ворог обстріляв Харків – мер

Ворог обстріляв Харків – мер

16:45 10.08.2022
Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

15:06 10.08.2022
Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

ОСТАННЄ

Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

З окупованих територій України від початку серпня виїхало понад 12 тис. осіб - Верещук

Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

Правоохоронці викрили ексдекана медвишу на шахрайстві із сертифікатами "Крок" для студентів-медиків

Правоохранители разоблачили экс-декана медвуза на мошенничестве с сертификатами КРОК для студентов-медиков

Мер Маріуполя: Близько десяти людей минулого тижня загинули в черзі на виїзд із міста

З Донецької області від початку серпня евакуювали 3,9 тис. осіб - Верещук

Опалювального сезону в Маріуполі цього року не буде – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА