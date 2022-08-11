Окупанти здійснюють наступ у напрямках Мар'їнки та Пісків – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здійснюють наступальні дії у напрямку Мар'їнки та Пісків на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків, бойові дії тривають", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в четвер уранці.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.

На сіверському напрямку окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної артилерії у районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород Сумської області.

На харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На слов'янському напрямку агресор обстрілював з артилерії і танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

На краматорському напрямку окупанти застосували для вогневого ураження реактивну артилерію і танки неподалік Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки, вели наступальні біля Григорівки та Верхньокам'янського, але успіху не мали і відійшли. Тривають бойові дії у районі Івано-Дар’ївки.

На бахмутському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії українські війська біля Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

Ворог провів розвідку боєм біля Яковлівки, але ЗСУ відігнали його назад. Також противник безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого, але був змушений відступити із втратами. У районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії, танків райони населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Бурлацьке та Кушугум, задіяли авіацію біля Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Намагалися вести наступальні дії біля Павлівки, ЗСУ придушили ці спроби.

На південнобузькому напрямку головні зусилля агресор зосереджує на утриманні позицій і недопущенні просування українських військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Противник обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.