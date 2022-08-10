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19:41 10.08.2022

Генпрокурор Костін обговорив із прокурором МКС Ханом подальше розслідування воєнних злочинів в Україні

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Генпрокурор Костін обговорив із прокурором МКС Ханом подальше розслідування воєнних злочинів в Україні

Генеральний прокурор Андрій Костін провів першу онлайн-зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом, під час якої обговорили продовження співпраці для забезпечення об'єктивного розслідування міжнародних злочинів в Україні, повідомив Офіс генпрокурора у телеграм-каналі.

"Розслідування тяжких міжнародних злочинів, зокрема злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, скоєних в Україні, залишається головним пріоритетом для прокурорів та всіх правоохоронних органів в Україні", - наголосив Костін під час зустрічі.

У свою чергу Хан наголосив, що його команда і він готові й надалі працювати у партнерстві з Офісом генерального прокурора для відновлення справедливості на основі транспарентності, якісної комунікації та дотримання принципу комплементарності. Він також додав, що зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні, наскільки це дозволить обґрунтованість зібраних доказів.

Під час зустрічі було обговорено відкриття Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні. Також необхідні для продовження партнерства та забезпечення ефективного розслідування зміни до українського законодавства. Вони стосуються, зокрема, забезпечення діяльності прокурора МКС та його команди на території України.

Костін ініціював обговорення питання щодо умов співпраці з Міжнародним кримінальним судом із конкретних кримінальних проваджень, у яких вже проведено значну роботу та зібрано достатню доказову базу.

"Ми щодня працюємо на своєму фронті міжнародної справедливості для того, щоб у кожному кримінальному провадженні зібрані докази та матеріали розслідування були настільки якісними, щоб вони відповідали найвищим міжнародним стандартам", - резюмував генпрокурор.

Сторони домовилися проводити регулярні онлайн-зустрічі для ефективної координації співпраці та погодили проведення особистої зустрічі у найближчому майбутньому.

 

Теги: #генпрокуратура #мкс #хан #костін

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