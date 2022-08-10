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19:33 10.08.2022

ДБР передало до суду справу експравоохоронців із Донецької області, які "злили" ворогові розташування позицій ЗСУ

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ДБР передало до суду справу експравоохоронців із Донецької області, які "злили" ворогові розташування позицій ЗСУ

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та передало до суду обвинувальний акт у справі двох колишніх правоохоронців із Донецької області, які передали російським окупантам відеозапис із розташуванням позицій Збройних сил України.

"За даними слідства, у травні 2022 року експравоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних сил України в Донецькій області. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширене в російському чатботі. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеки військових, які захищають Україну", - повідомляє пресслужба ДБР.

Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру в несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Теги: #дбр

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