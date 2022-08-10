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16:45 10.08.2022

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

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Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі України, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики – ІФ) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.

"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - додав він.

Водночас глава ОП наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.

Теги: #війна #єрмак

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