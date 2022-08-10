Події

16:39 10.08.2022

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

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У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

У Міністерстві оборони України буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, було ухвалено рішення про створення Єдиного інформаційного центру Міністерства оборони, який буде щодо всього, що стосується військової інформації, акумулювати та централізовано комунікувати", - розповів Єрмак.

За його словами, такий крок є логічним і необхідним для того, щоб іноземні партнери змогли отримувати всю необхідну інформацію і відповіді на запитання, що їх цікавлять.

Водночас, коментуючи тематику про нібито непрозорість схем використання Україною західного озброєння, що з'явилася у світовому медіапросторі, а також заяви про це американської конгресвумен Вікторії Спартц, Єрмак зазначив, що передумовою цього насамперед є російський вплив, по-друге, це питання правильної комунікації Офісу президента

"Тому важливо, щоб комунікація була своєчасною і люди отримували всі необхідні відповіді на запитання... Пропагандистська машина РФ продовжуватиме працювати. Необхідно професійно цьому протистояти. Гадаю, ми сьогодні робимо все, щоб так воно й було", - заявив він.

Теги: #міноборони #інформцентр #єрмак

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