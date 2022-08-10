Події

13:18 10.08.2022

Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

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Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зникли, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Наразі ми вже повернули понад 500 тіл наших загиблих героїв. Буквально вчора ми забрали ще 17 тіл... Це ті, хто був зниклим безвісти", - сказав Котенко під час круглого столу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві.

Він також наголосив, що багато людей, які вважаються зниклими безвісти, живі, багато з них перебувають у полоні.

"Дуже багато людей ми знаходимо й у полоні…", - зазначив Котенко.

За його словами, Україна робить усе для визволення цих людей.

Теги: #загиблі #зниклі_безвісти

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