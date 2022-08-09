Події

20:48 09.08.2022

Інастаграм акаунт Асоціації захисників "Азовсталі", Мінцифри України звернулося з листом до Meta

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що до Meta надіслано листи з запитом розблокувати сторінки Асоціації захисників "Азовсталі" в інстаграмі.
"Сьогодні отримав звернення від Асоціації захисників "Азовсталі" щодо блокування акаунту в інстаграмі. Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Крім того, Федоров повідомив, що надіслано листи до Meta щодо голови асоціації та п'ять інших сторінок, пов'язаних із діяльністю "Азова", які зараз усі заблоковані.
"Сторінки українських захисників не мають блокуватися. Чекаємо на оперативну реакцію команди Meta. Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та розв'язати проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні", - наголосив він.

Теги: #азов #блокування #соцмережа

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