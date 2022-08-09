Події

16:32 09.08.2022

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

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Збройні сили України обстріляли склад боєприпасів, який російські окупанти облаштували на дослідній станції між смт Новоолексіївка та Рикове (до 2016 р. Партизани) в окупованому Генічеському районі Херсонської області, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Генічеськ можна привітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами та Новоолексіївкою). Чекаємо на офіційні повідомлення", - написав Хлань у фейсбуці.

При цьому він зазначив, що Генічеський район найбільш віддалений район Херсонської області від лінії фронту і перебуває на адміністративній межі з раніше окупованою РФ Автономною Республікою Крим. "Що ж - тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", - додав Хлань.

 

Теги: #війна #склади #херсонська_область

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