Події

15:08 09.08.2022

Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

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Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

Збройні сили України отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини, очікується постачання ще 150 машин, повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"Турецькі бронетранспортери BMC Kirpi вже у ЗСУ. Дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин. Чекаємо ще півтори сотні! Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж", - написав Мисягін у телеграмі у вівторок, оприлюднивши відео поставленої техніки.

Ця сама інформація підтверджується на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" у фейсбуці. "Збройним силам України передали нові турецькі бронетранспортери BMC Kirpi. Незабаром очікується ще одне постачання на 150 одиниць", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #бтр #туреччина #зсу

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