Зеленський подякував Байдену за виділення Україні нового пакета безпекової підтримки в $1 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакета безпекової підтримки в $1 млрд.

"Дякую народу США та особисто Джо Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакета безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку США у час, коли це найнеобхідніше!", - написав він у твіттері.