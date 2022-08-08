Події

21:04 08.08.2022

Зеленський подякував Байдену за виділення Україні нового пакета безпекової підтримки в $1 млрд

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакета безпекової підтримки в $1 млрд.
"Дякую народу США та особисто Джо Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакета безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку США у час, коли це найнеобхідніше!", - написав він у твіттері.

Теги: #сша #подяка #зеленський

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