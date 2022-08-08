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20:17 08.08.2022

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в $1 млрд – Пентагон

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Президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони, заявив прессекретар Пентагону Тодд Брессейл.
Як зазначено в повідомленні Міністерства оборони США, цей пакет є найбільшим одноразовим вилученням зброї та техніки США.
Пакет включатиме додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 75 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 000 боєприпасів до них, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, 1000 Javelin та сотні протитанкових систем AT4, 50 броньованих медичних автомобілів, протипіхотні боєприпаси Claymore, вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання, а також медичне приладдя, зокрема аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.
Загалом від моменту приходу до влади президента Байдена США виділили Україні близько $9,8 млрд допомоги у сфері безпеки. З 2014 року США виділили Україні понад $11,8 млрд військової допомоги.
"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, які зростають, Сполучені Штати і далі працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості для того, щоб змінити ситуацію", - наголосили в міністерстві.

Теги: #сша #оборона #допомога_україні

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