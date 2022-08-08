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19:55 08.08.2022

Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити місію безпеки на Запорізьку АЕС - омбудсмен

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Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити місію безпеки на Запорізьку АЕС - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Організацію об'єднаних націй (ООН) та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію безпеки на окуповану Запорізьку АЕС.
"Вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та жителям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, лише такі рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів і разом протистояти ядерному тероризму.
Лубінець наголосив, що, згідно з міжнародними нормами, актом ядерного тероризму вважається вже сам напад на об'єкт, де працюють з ядерними чи радіологічними матеріалами. Під ядерний тероризм підпадають також дії, які мають на меті порушити, саботувати або маніпулювати операціями, що відбуваються на станції, що може призвести до викиду радіоактивності.
"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", - нагадав він.
Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом Запорізької АЕС. Гроссі наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на АЕС.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕС та дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів.
Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, ЗАЕС через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з їхнього боку.

Теги: #омбудсмен #заес #лубінець

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