У Бучанській громаді на сьогодні виявлено тіла 419 убитих людей - міськрада

У Бучанській громаді станом на початок серпня виявлено 458 тіл, із них 419 - убиті, повідомляє пресслужба міської ради.

"Офіційна статистика на 8 серпня 2022 року щодо Бучанської громади наразі така: 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок із частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло); із них убиті - 419", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Причини смерті інших встановлюються. Серед знайдених тіл 12 дітей (до 21 року).

Зазначається, що у п'яти тіл неможливо визначити навіть стать. "Здебільшого це пов'язано із тим, що всі вони спалені", - повідомили у міськраді.

Понад 50 тіл ще не забрано з моргів.