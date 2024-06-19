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20:58 19.06.2024

Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених - Костін

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Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених - Костін

Станом на 19 червня Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом убивства окупантами 62 українських військовополонених, правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам у рамках цих проваджень, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Загалом на сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозри чотирьом особам, щодо двох осіб уже завершено розслідування та обвинувальні акти скеровано до суду. Одну особу засуджено", - сказав він в ефірі телемарафону у середу ввечері.

Костін сподівається, що вчорашня жорстка реакція від міжнародних партнерів щодо факту обезголовлення окупантами українського військового "конвертується в реальні кроки для тиску на Росію і забезпечення покарання за вчинення міжнародних злочинів".

Як повідомлялося, у вівторок стало відомо, що російські окупанти обезголовили одного з українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області. Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого.

Теги: #костін #вбивства

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