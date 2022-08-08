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14:45 08.08.2022

Ексміністру оборони Єжелю висунуто підозру за укладання "Харківських угод" на користь РФ - ДБР

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Ексміністру оборони Єжелю висунуто підозру за укладання "Харківських угод" на користь РФ - ДБР

Колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю повідомлено про підозру у державній зраді за погодження підписання "Харківських угод", чим сприяв РФ в окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань у понеділок.

"Адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-Морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ із питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих Харківських угод", - йдеться у повідомленні.

"Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил РФ... і надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році замість їх зменшення та виведення з території України відповідно до умов базових угод", - наголосили у ДБР.

При цьому у відомстві зазначили, що проєкти документів міністр погодив, навіть не завітавши на засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювалися, а також без проведення обов'язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України.

Підозра Єжелю висунута у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

На сайті Офісу генерального прокурора України наголошується, що у цьому самому провадженні за тією самою статтею КК повідомлено про підозру експрезиденту Віктору Януковичу та експрем'єр-міністру України Миколі Азарову, а також ексміністрам закордонних справ та юстиції.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України у серпні 2014 року пред'явила підозру Єжелю в рамках розслідування кримінальних проваджень щодо знищення тилового забезпечення української армії. На той момент генеральний прокурор України Віталій Ярема уточнив, що йдеться про період із 2005 до 2013 року. За словами генпрокурора, було відкрито понад 50 кримінальних проваджень.

У 2016 році Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України склала повідомлення про підозру Єжелю за неналежне виконання службових обов'язків під час погодження у 2011 році переліку військового майна Збройних сил України, яке підлягає відчуженню. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У березні того самого року Єжеля разом із іншим ексміністром оборони України Павлом Лебедєвим було оголошено у розшук. Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Єжель тривалий час перебував в одному із лікувальних закладів Міноборони Білорусі, однак у Білорусі заявили про відсутність інформації про місцеперебування українського ексміністра. У 2018 році військова контррозвідка повідомила, що Єжель отримав статус біженця в Білорусі та проживає з родиною у м. Мінську.

Теги: #єжель #держзрада #дбр

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