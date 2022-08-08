Прокуратура передала АРМА заарештовані корпоративні права російських підприємств на 23 млн грн

За клопотанням прокуратури до управління АРМА передано заарештовані корпоративні права підприємств на суму 23 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладення арешту на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму понад 23 млн грн. Заарештовані корпоративні права передано для управління до АРМА", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, йдеться про три приватні підприємства, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

"Це харківські компанії з різних галузей: вони займаються ресторанним бізнесом, торгівлею продовольчими товарами та пальним. Їхні засновники - громадяни країни-агресора. Своїми діями вони забезпечують провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ", - наголошується в повідомленні.