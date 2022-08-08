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13:09 08.08.2022

ДБР повідомило про підозру спільникам ексглави МВС Захарченка

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ДБР повідомило про підозру спільникам ексглави МВС Захарченка

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній ексглаві МВС Віталію Захарченку банківській установі отримали неправомірну вигоду, повідомляє ДБР.

"ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього глави МВС України Захарченка. Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний, зокрема, і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко", - йдеться у повідомленні ДБР у понеділок у телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що повідомлено про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти сумою близько 100 млн грн кожен.

"Платежі оформлювалися нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою. Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб сумою 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", - інформують у ДБР.

Згідно з повідомленням, підозру висунуто за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

У ДБР нагадують, що кримінальне провадження стосовно самого колишнього міністра розслідує НАБУ, а в управління АРМА передано майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд грн, також ініційовано питання передання майна в дохід держави.

Теги: #захарченко #дбр

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