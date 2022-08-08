Над Уманським районом збили ворожу ракету, пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали дві людини

Двоє людей дістали поранень унаслідок падіння збитої українськими силами протиповітряної оборони російської ракети на об'єкт цивільної інфраструктури в Уманському районі Черкаської області, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей дістали поранень, їх оперативно госпіталізували. На місці події працюють сили та засоби ДСНС", - написав Табурець у телеграмі в понеділок.