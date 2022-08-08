Кулеба закликав CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію необґрунтованих заяв про нібито продаж Україною західної зброї на "чорному ринку"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, реагуючи на припинення просування у соцмережах телеканалом CBS News нещодавньої публікації з необґрунтованою заявою про нібито продаж Україною західної зброї на чорному ринку, закликав телеканал провести внутрішнє розслідування з цього приводу.

"Вітаю перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поділившись необґрунтованими заявами та підірвавши довіру до постачання життєво важливої військової допомоги нації, яка чинить опір агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування щодо того, хто це зробив і чому", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.

Раніше телеканал CBS News оприлюднив "документальний фільм", у якому Україну звинувачували у продажу західного озброєння на чорному ринку. Пізніше телеканал заявив, що зазначений матеріал тимчасово не просуватиметься в соціальних мережах, буде доопрацьований і оновлений.