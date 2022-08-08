Події

10:04 08.08.2022

Ворог намагається організувати депортацію дітей до РФ із тимчасово окупованих територій Луганщини – голова ОВА

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Ворог намагається організувати депортацію дітей до РФ із тимчасово окупованих територій Луганщини – голова ОВА

Агресор намагається організувати депортацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до РФ із тимчасово окупованих територій Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Із відповідними намірами до захоплених міст приїхала "уповноважена з прав дитини при президентові Росії". Отже, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть на Росію. (…) Це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери – а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього", - написав Гайдай у телеграм-каналі в понеділок.

Крім цього, голова ОВА зазначив, що росіяни випробовують оборону вдень і вночі.

"Лише за ніч, що минула, вони вдарили сімома ракетами, завдали двох авіаударів, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Кожна з таких спроб – це ще кілька понівечених будинків, зламаних доль і сподівань наших земляків", - написав Гайдай.

Теги: #рф #діти #депортація #луганщина

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