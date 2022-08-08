Події

09:28 08.08.2022

Окупанти втратили в Україні за добу близько 140 військових, 6 танків і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили в Україні за добу близько 140 військових, 6 танків і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 140 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 8 серпня, сягнули близько 42 тис. 350 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні шість танків і 15 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 1811 і 4070 відповідно.

За добу неділі в Україні знищено дві артилерійські системи окупантів, одну реактивну систему залпового вогню та 15 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито гелікоптер і чотири безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 960 артсистем, 261 РСЗВ, 132 засоби протиповітряної оборони, 2993 автомобілі й автоцистерн, 86 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Збито 223 літаки, 192 гелікоптери, 754 безпілотники, 182 крилаті ракети.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

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