Події

09:16 08.08.2022

Ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ у Мелітополі – мер

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Ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ у Мелітополі – мер

У ніч на понеділок ракетами HIMARS було завдано удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі (Запорізька обл.), повідомив мер Іван Федоров.

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Попередньо було знищено значну кількість ворожої військової техніки та понад 100 окупантів.

"Минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона. Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що наявні ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку".

Теги: #мелітополь #удари #himars

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