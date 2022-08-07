У Вінницькій області є прильоти по військових об'єктах та постраждалі

На Вінниччині було зафіксовано ракетні прильоти по військових об'єктах, також є постраждалі, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Ввечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах на Вінниччині. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З'ясовуються причини збою системи сповіщення про ракетну небезпеку", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в неділю ввечері.