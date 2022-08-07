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22:22 07.08.2022

Сирени повітряної тривоги спрацювали у Тель-Авіві на тлі очікування домовленостей щодо припинення вогню з палестинцями

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Сирени повітряної тривоги спрацювали у Тель-Авіві на тлі очікування домовленостей щодо припинення вогню з палестинцями

Сирени повітряної тривоги спрацювали у Тель-Авіві та містах, розташованих у центральній частині Ізраїлю, повідомляє у неділю The Times of Israel.

Видання зазначає, що сирени спрацювали незадовго до 20:00. Спочатку передбачалося, що в цей час мало почати діяти перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням "Ісламський джихад". Однак поки що повідомлень про досягнення остаточних домовленостей щодо перемир'я не надходило.

Даних про постраждалих у Тель-Авіві немає.

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю дала згоду на набуття чинності перемир'я з 20:00 за місцевим часом, проте палестинське угруповання "Ісламський джихад" поки що своєї відповіді не надав.

У п'ятницю армія Ізраїлю розпочала операцію "Світанок" проти палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази. Ізраїль ліквідував кількох командирів бойовиків.

Теги: #ізраїль #тель_авiв #сирени

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