Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію, без води залишилися три села Червоногригорівської громади, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Другий за день обстріл Нікопольського району. Під вогонь ворожих "Градів" потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіли 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджено насосну станцію. Без води залишилися жителі сіл громади - це майже 7 000 осіб. Пошкоджено кілька дачних будинків", написав він у телеграм-каналі.

Також сталося кілька загорянь. Вогнеборці їх уже загасили.

Попередньо люди не постраждали.