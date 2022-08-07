Події

19:36 07.08.2022

Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

1 хв читати
Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію, без води залишилися три села Червоногригорівської громади, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Другий за день обстріл Нікопольського району. Під вогонь ворожих "Градів" потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіли 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджено насосну станцію. Без води залишилися жителі сіл громади - це майже 7 000 осіб. Пошкоджено кілька дачних будинків", написав він у телеграм-каналі.

Також сталося кілька загорянь. Вогнеборці їх уже загасили.

Попередньо люди не постраждали.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 07.08.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

10:20 07.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

08:23 07.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

08:08 07.08.2022
Росіяни за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, двоє постраждалих у Марганці

Росіяни за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, двоє постраждалих у Марганці

07:47 07.08.2022
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

07:14 07.08.2022
За добу окупанти обстріляли шість громад на Сумщині, зафіксовано близько 200 прильотів

За добу окупанти обстріляли шість громад на Сумщині, зафіксовано близько 200 прильотів

07:00 07.08.2022
Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

22:05 06.08.2022
У суботу окупанти кілька разів обстріляли дві прикордонні громади Криворізького району

У суботу окупанти кілька разів обстріляли дві прикордонні громади Криворізького району

08:37 06.08.2022
За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

08:17 06.08.2022
На Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

На Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Вінниччині чути звуки, схожі на вибухи

ЗС України придушили спробу ворожого штурму біля Вірнопілля

Національний телемарафон вестиме мовлення до закінчення війни

Російські окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС, пошкоджено датчики навколо майданчика ССВЯП, одна людина поранена – "Енергоатом"

Теракт в Оленівці був російською спецоперацією проти поставок Україні зброї – ГУР

ОСТАННЄ

На Вінниччині чути звуки, схожі на вибухи

Прем'єр Ізраїлю заявив, що не бачить сенсу продовжувати операцію "Світанок", оскільки мети досягнуто

Виведені на орбіту Індією супутники втрачені, скоро зійдуть із орбіти

У Кременчуку чути звук, схожий на вибух, на території міста надзвичайних ситуацій не зафіксовано

Байден здав другий негативний тест на COVID-19 і відлетів до дружини в Делавер

Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

Зеленський зустрівся з американською актрисою Джессікою Честейн

Держава не має коштів на фінансування українського кіно

Ізраїль та Єгипет чекають на відповідь "Ісламського джихаду" на пропозицію про перемир'я

Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-матері": Це можна робити лише у болючій уяві затятих патріотів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА