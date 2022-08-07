Ткаченко: Маю багато запитань до голови НСЖУ Томіленка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що має багато питань до голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка.

"Зараз окрім критики з боку Національної спілки журналістів та її керівника, до якого я мав питання ще до війни, багато питань щодо підтримки медведчуківських медіа, я великої критики не чув (щодо законопроєкту "Про медіа" - ІФ)", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень.