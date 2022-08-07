Події

15:48 07.08.2022

Американська актриса Джессіка Честейн приїхала до Києва

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Американська актриса Джессіка Честейн приїхала до Києва

Американська актриса Джессіка Честейн в неділю приїхала до Києва, де побувала в дитячій лікарні "Охматдит", повідомляє "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів.

Крім візиту в лікарню, Честейн планує поїхати в Ірпінь, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джессіка Честейн - американська актриса і продюсер. Відома ролями в серіалі "Похмурі тіні", фільмах "Інтерстеллар", "Марсіанин", "Багряний пік", "Люди ікс: Темний Фенікс", "Очі Теммі Фей" та ін. Вона вже висловлювалася публічно на підтримку України у зв'язку з вторгненням РФ.

У 2012 році актриса була внесена в щорічний список ста найбільш впливових людей року за версією журналу Time. У 2022 році Честейн отримала "Оскар" за виконання ролі Теммі Фей у фільмі "Очі Теммі Фей".

Теги: #київ #честейн_джессика

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