Американська актриса Джессіка Честейн приїхала до Києва

Американська актриса Джессіка Честейн в неділю приїхала до Києва, де побувала в дитячій лікарні "Охматдит", повідомляє "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів.

Крім візиту в лікарню, Честейн планує поїхати в Ірпінь, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джессіка Честейн - американська актриса і продюсер. Відома ролями в серіалі "Похмурі тіні", фільмах "Інтерстеллар", "Марсіанин", "Багряний пік", "Люди ікс: Темний Фенікс", "Очі Теммі Фей" та ін. Вона вже висловлювалася публічно на підтримку України у зв'язку з вторгненням РФ.

У 2012 році актриса була внесена в щорічний список ста найбільш впливових людей року за версією журналу Time. У 2022 році Честейн отримала "Оскар" за виконання ролі Теммі Фей у фільмі "Очі Теммі Фей".