Кожне виконане Повітряними силами завдання – це врятовані життя українців – Зеленський у день ПС ЗСУ

Із нагоди Дня Повітряних сил Збройних сил України президент України Володимир Зеленський вручив у Києві ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих героїв, а також інші державні нагороди.

Як повідомляє пресслужба глави держави, звертаючись до присутніх, Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася отримати контроль над українським небом, але навіть маючи технічну перевагу, окупанти не змогли цього зробити.

"Українські пілоти, зенітники і всі, хто захищає наш повітряний простір, виявилися значно більш професійними, сміливими і мотивованими", – наголосив президент.

За словами Зеленського, кожен знищений російський літак і вертоліт, кожна збита російська ракета, кожне виконане Повітряними силами завдання – це врятовані життя українських громадян.

"Я впевнений, що настане день, коли ми зможемо сказати, що Повітряні Сили Збройних Сил України стали не тільки одними з найбільш боєздатних у світі, а й одними з найсучасніших і найтехнологічніших", – наголосив президент.