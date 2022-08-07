Російські окупанти знову обстріляли територію ЗАЕС, пошкоджено датчики навколо майданчика ССВЯП, одна людина поранена – "Енергоатом"

Російські окупанти в суботу ввечері знову завдали ракетного удару по території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), внаслідок чого були пошкоджені 3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), повідомляє "Енергоатом".

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. "Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе", - наголошують в "Енергоатомі".

Там додають, що через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв.м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

"Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню", - наголошується в повідомленні.

Водночас уточнюється, що всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС з дня її захоплення є до 500 осіб, а також персонал Росатому, заздалегідь сховалися в бункерних приміщеннях станційного кризового центру та центру технічної підтримки.

"Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових рф із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони!" - підсумували в "Енергоатомі".