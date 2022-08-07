Теракт в Оленівці був російською спецоперацією проти поставок Україні зброї – ГУР

Масове вбивство полонених українських військових, яких тримали на території виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці, було спецоперацією РФ, націленою на припинення поставок західного озброєння Україні, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Від початку цієї страшної трагедії і страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це була фальсифікація. Від перших повідомлень про застосування та умисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти поставок Україні західного високоточного озброєння", – заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, якого цитує пресслужба ГУР.

За словами Юсова, зазначена спецоперація РФ також була націлена на дестабілізацію українського суспільства і деморалізацію українських військовополонених.

"Із самого початку це була фальсифікація, але світ швидко викриває такі речі", – підсумував він.

28 липня Збройні Сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де тримали українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, унаслідок вибуху загинуло близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Україна висунула вимогу до ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій тримали полонених українських військовослужбовців.