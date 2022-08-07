Події

11:13 07.08.2022

Ворог зосередив основні сили на Сході України, штурмував Верхньокам'янське на Луганщині

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Ворог зосередив основні сили на Сході України, штурмував Верхньокам'янське на Луганщині

Російські окупанти під час штурму Верхньокам'янського в Луганській області використовували весь спектр озброєння, застосовували авіацію, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Противник зосередив основні зусилля на Сході України і штурмував Верхньокам'янське. У Рубіжному окупанти почали ховати городян, яких вони вбили в березні-квітні", – написав Гайдай у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що незважаючи на перекидання частини живої сили і техніки в південні області, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Сході України.

За словами голови ОВА, противник тричі організовував штурмові дії, під час кожної з яких атакував одразу з кількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам'янського, але через опір ЗСУ змушений був відступити.

"12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, зокрема з танків. Шість ударів зроблені штурмовою і армійською авіацією ворога", – написав Гайдай.

Також він повідомив, що в Рубіжному окупанти днями поховали останки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому. Гайдай додав, що передусім росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення.

Теги: #рф #схід #дії

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