Події

10:43 07.08.2022

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні, понад 703 – поранені

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Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні, понад 703 – поранені

Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок неділі, 7 серпня 2022 року, офіційна кількість дітей – жертв становить 361, понад 703 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. Із них 230 зруйновані повністю.

Теги: #діти #жертви #війна

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