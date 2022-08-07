Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували вести вогонь по населених пунктах Миколаївської області, внаслідок чого в регіоні загинула одна людина, ще 6 – зазнали поранень, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За інформацією оперативного командування "Південь" протягом 6 серпня Миколаїв було вкотре обстріляно з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Без жертв", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вранці 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілював промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Вранці 6 серпня під обстрілом окупантів також опинилося с.Котляреве Шевченківської громади, де були повністю зруйновані житловий будинок і господарські будівлі. Постраждалих немає.

6 серпня ворог обстрілював і населені пункти Первомайської громади. Так, вранці були обстріляні відкриті території в околицях с.Костянтинівка (без жертв), а орієнтовно о 17:00 внаслідок обстрілу в с. Новомиколаївка був пошкоджений житловий будинок, поранення дістала одна людина.

Крім того, протягом дня 6 серпня під ворожі обстріли потрапили села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. "Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Займання сухостою, постраждалих немає", – зазначив Кім.

Він уточнив, що російські окупанти також продовжують обстріли території та окремих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Так, протягом 6 серпня обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро поранені. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", – наголосив голова ОВА.

Кім додав, що також тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

"Вночі, 7 серпня, орієнтовно о 02:12 обстрілу зазнало с.Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновані три житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв. У Первомайському районі день і ніч пройшли відносно спокійно", – підсумував він.