Події

10:20 07.08.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

2 хв читати

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували вести вогонь по населених пунктах Миколаївської області, внаслідок чого в регіоні загинула одна людина, ще 6 – зазнали поранень, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За інформацією оперативного командування "Південь" протягом 6 серпня Миколаїв було вкотре обстріляно з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Без жертв", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вранці 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілював промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Вранці 6 серпня під обстрілом окупантів також опинилося с.Котляреве Шевченківської громади, де були повністю зруйновані житловий будинок і господарські будівлі. Постраждалих немає.

6 серпня ворог обстрілював і населені пункти Первомайської громади. Так, вранці були обстріляні відкриті території в околицях с.Костянтинівка (без жертв), а орієнтовно о 17:00 внаслідок обстрілу в с. Новомиколаївка був пошкоджений житловий будинок, поранення дістала одна людина.

Крім того, протягом дня 6 серпня під ворожі обстріли потрапили села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. "Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Займання сухостою, постраждалих немає", – зазначив Кім.

Він уточнив, що російські окупанти також продовжують обстріли території та окремих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Так, протягом 6 серпня обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро поранені. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", – наголосив голова ОВА.

Кім додав, що також тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

"Вночі, 7 серпня, орієнтовно о 02:12 обстрілу зазнало с.Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновані три житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв. У Первомайському районі день і ніч пройшли відносно спокійно", – підсумував він.

Теги: #миколаївщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 07.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

07:47 07.08.2022
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

07:14 07.08.2022
За добу окупанти обстріляли шість громад на Сумщині, зафіксовано близько 200 прильотів

За добу окупанти обстріляли шість громад на Сумщині, зафіксовано близько 200 прильотів

07:00 07.08.2022
Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

20:02 06.08.2022
У Миколаївській області знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня

У Миколаївській області знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня

08:37 06.08.2022
За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

08:17 06.08.2022
На Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

На Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

08:15 06.08.2022
Трьох людей поранено в результаті чергових нічних обстрілів окупантів на Дніпропетровщині

Трьох людей поранено в результаті чергових нічних обстрілів окупантів на Дніпропетровщині

07:38 06.08.2022
Окупанти здійснили понад 60 обстрілів Сумської області у п'ятницю

Окупанти здійснили понад 60 обстрілів Сумської області у п'ятницю

20:17 05.08.2022
У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Другий караван суден "зернової ініціативи" зі 170 тис. тонн агропродукції вийшов з українських портів

Ворог втратив за добу 300 людей особового складу та 30 одиниць техніки - Генштаб

Російські окупанти розміщують додаткові сили та засоби протиповітряної оборони в Білорусі

Північна Македонія допомогла Україні танками та літаками

Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань, один у важкому стані

Другий караван суден "зернової ініціативи" зі 170 тис. тонн агропродукції вийшов з українських портів

Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести відповідальність – МЗС до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії

Ворог зосередив основні сили на Сході України, штурмував Верхньокам'янське на Луганщині

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні, понад 703 – поранені

Ворог втратив за добу 300 людей особового складу та 30 одиниць техніки - Генштаб

Від початку російського вторгнення в Миколаївській області було повністю або частково пошкоджено 8966 цивільних об'єктів

У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

РПЦ має бути виключена з ВРЦ, або її членство слід призупинити до повного відведення російських військ з України

Росіяни за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, двоє постраждалих у Марганці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА