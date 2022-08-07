Події

08:20 07.08.2022

РПЦ має бути виключена з ВРЦ, або її членство слід призупинити до повного відведення російських військ з України

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РПЦ має бути виключена з ВРЦ, або її членство слід призупинити до повного відведення російських військ з України

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час візиту до Києва глави Всесвітньої ради Церков (ВРЦ) Іоана Сауки та його заступника Одайру Педрозо Матеуса закликав виключити чи призупинити членство РПЦ у ВРЦ до повного відведення російських військ з території України.

"Укотре наголошую, що росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму. Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників рф в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну. Призупинення членства РПЦ у ВРЦ до повного відведення російських військ з території України могло б стати саме таким сигналом", – написав міністр на своїй сторінці у фейсбуці в суботу.

За словами Ткаченка, чергова 11-а Асамблея ВРЦ відбудеться 31 серпня – 8 вересня 2022 року у Німеччині.

"Сподіваємося, що завдяки ВРЦ голос України ще більше буде почутий у світі та створить ще більшу солідарність з Україною всього цивілізованого світу", – зазначив міністр.

Всесвітня рада Церков – міжнародна організація, метою якої є сприяння єдності, справедливості та миру у світі. Її члени – 352 Церкви з більш ніж 120 країн світу.

 

Теги: #україна #церква #війна #росія

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