Росіяни за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, двоє постраждалих у Марганці

У ніч із суботи на неділю російські окупанти чотири рази обстріляли райони Дніпропетровської області. У Марганці під час обстрілів постраждали двоє людей, пораненого госпіталізовано, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою та чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, до Нікопольського району російська армія направила 60 снарядів із "Градів".

У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік із пораненнями у лікарні. У місті пошкоджено близько 50 приватних будинків, кілька автомобілів та автобусна зупинка. Обстрілом зачеплено газопровід та електромережу. Декілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.

У Червоногригорівській громаді без жертв і руйнувань.

По Криворізькому району ворог вдарив із "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Без постраждалих.