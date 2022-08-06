Події

20:52 06.08.2022

Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

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Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

Перше від початку повномасштабного вторгнення Росії судно зайшло до українського порту під завантаження в рамках "зернової ініціативи", підписаної 22 липня у Стамбулі – балкер Fulmar S під прапором Барбадосу, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Ми вже можемо констатувати, що завдяки зусиллям президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН і Туреччини – "зерновий коридор" запрацював на вихід та вхід до портів України", – написав він у фейсбуці.

За словами міністра, ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" – безпечна і, головне, вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти.

Кубраков наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб її порти могли приймати та обробляти набагато більше суден, зокрема, планує вже за два тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу.

"Наша мета - вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції. Досягти цього також допоможе практичне приєднання вже наступного тижня до "зернової ініціативи" нашого найбільшого порту - "Південний"", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна в майбутньому має намір розпочати переговори з ООН та Туреччиною щодо поширення ініціативи на інші порти, зокрема Миколаївський.

"Незважаючи на проміжні успіхи в деблокованих портах, ми продовжуємо активно нарощувати перевалку в Дунайських портах, які з лютого стали одними з головних рятувальників українських експортерів. Ми враховуємо всі сценарії, не покладаючи надмірні надії на "зерновий коридор", – заявив також Кубраков.

Міністр не уточнив порт призначення, до якого прибуло суховантажне судно Fulmar S. Згідно з інформацією ресурсу MarineTraffic, судно слідувало в порт Чорноморськ, хоча народний депутат Олексій Гончаренко написав у телеграм про його прибуття в порт "Південний".

Як повідомлялося, раніше в рамках Стамбульської зернової ініціативи з портів України вже вийшло чотири судна із кукурудзою загальною вагою 84,5 тис. тонн.

Перше – Razoni під прапором Сьєрра-Леоне із 26,5 тис. тонн з Одеси – вже пройшло всі перевірки та рухається до порту призначення у Лівані.

Із трьох інших суден, що йшли караваном, СКЦ у суботу розпочав інспекцію судна Navistar під прапором Панами, яке перевозить 33 тис. тонн кукурудзи з Одеси до Ірландії та стоїть на якорі на північ від Стамбула, зазначає Міноборони Туреччини.

За його даними, друге судно з каравану Rojen під мальтійським прапором, яке перевозить 13 тис. тонн кукурудзи з порту Чорноморськ до Англії, у суботу кинуло якір на північ від Стамбула і його огляд відбудеться у неділю вранці.

Судно Polarnet, що вийшло з порту Чорноморськ до Карасу, Туреччина, за даними MarineTraffic, знаходиться у Чорному морі біля входу в протоку Босфор.

Теги: #зерно #судно #україна #прибуття

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