У Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа, двоє людей загинули

У суботу вдень у Харкові сталася пожежа у квартирі на 7-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул.Грицевця.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про спалах надійшло на номер 101 о 13:57.

"До моменту прибуття рятувальників на 7-му поверсі горіла квартира на площі 30 кв.м. У ній перебувала вагітна жінка (1990 р.н.). Також на балконі вони відшукали семирічну доньку врятованої жінки, яку також вивели у безпечне місце... На місці пожежі було виявлено тіла 2-х загиблих: чоловіка (1983 р.н.) і жінки (1957 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

На гасіння вогню бійці ДСНС подали 2 пожежні стволи. Одночасно з пожежогасінням було організовано евакуацію мешканців під'їзду. Загалом евакуйовано 38 осіб.

О 14:29 пожежники локалізували вогонь, о 15:28 його повністю ліквідували. Причина пожежі з'ясовується.