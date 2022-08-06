Боєприпас вибухнув в руках у підлітка в Чугуївській ОТГ – його госпіталізували

18-річний підліток в Чугуївській територіальній громаді Харківської області постраждав через необережне поводження зі снарядом, що не розірвався.

"Хлопець знайшов снаряд і взяв його в руки. Як наслідок – боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Молоду людину госпіталізували в медзаклад", - повідомляється в телеграм-каналі Харківської обласної Військової адміністрації в суботу.

В обладміністрації звернулися до жителів не торкатися до підозрілих предметів, особливо в місцях нещодавніх обстрілів, і в разі такої знахідки телефонувати в службу порятунку або в поліцію.