До України з окупованих територій вдалося повернути 17-річного юнака

У межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території – про це заборонялося навіть згадувати. Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA – Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут", - написав Єрмак в телеграм-каналі у середу.

Як зазначив глава Офісу президента, сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку.

Він подякував команді Українській мережі за права дитини за сприяння у поверненні ще однієї української дитини.