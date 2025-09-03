Інтерфакс-Україна
Події
13:34 03.09.2025

До України з окупованих територій вдалося повернути 17-річного юнака

1 хв читати
До України з окупованих територій вдалося повернути 17-річного юнака

У межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території – про це заборонялося навіть згадувати. Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA – Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут", - написав Єрмак в телеграм-каналі у середу.

Як зазначив глава Офісу президента, сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку.

Він подякував команді Українській мережі за права дитини за сприяння у поверненні ще однієї української дитини.

Теги: #повернення #bring_kids_back_ua #підліток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 02.09.2025
До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

21:29 01.09.2025
Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

19:10 01.09.2025
Близько 850 тис. сирійських біженців повернулися на батьківщину після відходу Асада з поста президента

Близько 850 тис. сирійських біженців повернулися на батьківщину після відходу Асада з поста президента

18:31 01.09.2025
Генсек Ради Європи вийшов з лікарні і приступив до виконання обов’язків

Генсек Ради Європи вийшов з лікарні і приступив до виконання обов’язків

14:34 29.08.2025
Україна повернула групу дітей з ТОТ Херсонщини

Україна повернула групу дітей з ТОТ Херсонщини

18:02 28.08.2025
Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

18:45 24.08.2025
ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

17:28 24.08.2025
В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

17:10 24.08.2025
Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ОСТАННЄ

Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

На Хмельниччині в результаті російського удару загинув місцевий мешканець

Фредеріксен на зустрічі із Зеленським обговорила додаткову підтримку Україні

Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

Рада включила ГУР МО до окремих суб’єктів державіації

Стартувало подання заяв в аспірантуру

"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

В Україні в найближчі дні тепла погода без опадів, лише на крайньому заході короткочасні дощі та грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА