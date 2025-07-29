Інтерфакс-Україна
Події
21:15 29.07.2025

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

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До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак
Фото: сайт Президента України

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації та доглядав за своєю бабусею, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації. Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували", - ідеться в телеграмі Єрмака.

Керівник Офісу розповів, що мати підлітка тим часом була на підконтрольній території України, а хлопець всі ці роки самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків.

"Сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою. Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - підсумував Єрмак.

 

Теги: #повернення #підліток

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