10:07 14.08.2025

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

Ще один підліток повернувся з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території — про це заборонялося навіть згадувати. Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу. Сьогодні він уже у вільній Україні, поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

Він подякував за сприяння у порятунку хлопця Українській мережі за права дитини та іншим партнерам.

Як повідомлялося, 15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще 26 дітей, підлітків та юнаків (не рахуючи підлітка, про якого повідомив Єрмак 14 серпня), а також дехто з їх батьків.

