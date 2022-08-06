Події

13:19 06.08.2022

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс до 21 тис. — Держприкордонслужба

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Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс до 21 тис. — Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон за тиждень з 30 липня до 5 серпня становив близько 304 тис., тоді як на виїзд – близько 283 тис., порівняно з минулим тижнем обидва показники збільшилися на 8%, повідомляє Держприкордонслужба в Facebook.

Згідно з її даними, в результаті чистий приплив в країну збільшився приблизно до 21 тис. із близько 19 тис. тиждень тому.

Кількість легкових авто, що проходять через кордон, зросла на 9% – до приблизно 130 тис. за тиждень, тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – на 4%, до 447.

Такі дані підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, з 30 липня до 5 серпня з України в Польщу в'їхало 167 тис. (тижнем раніше – 162 тис.), тоді як із Польщі в Україну – 191 тис. (173 тис.).

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 5,297 млн, тоді як у зворотному напрямку – 3,409 млн.

Згідно з даними Держприкордонслужби, потік на в'їзд в Україну більший за потік на виїзд в суботу – вівторок, тоді як у зворотному напрямку – у середу-четвер.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, і чистий приплив за наступні два місяці знизився до 81 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 2 серпня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 10,35 млн людей, з них до Польщі 5,106 млн, Росії – 1,968 млн, Угорщини – 1,089 млн, Румунії – 964,9 тис., Словаччини – 648,5 тис., Молдови – 557,2 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 2 серпня липня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 4,272 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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