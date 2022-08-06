Події

12:13 06.08.2022

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, на Заході і в низці інших областей пройдуть дощі

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Найближчі дні в Україні будуть спекотними, на Заході і в низці інших областей пройдуть дощі

Помірні, місцями значні дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с очікуються в західних, а вдень також і Вінницькій та більшості північних областей України в неділю, 7 серпня, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій – без опадів. Вітер східний, у західних та північних областях із переходом на північний, 5-10 м/сек. Температура вночі 15-20°, вдень у західних областях, крім Закарпаття, 22-27°, на решті територій 27-32°, у південних та східних областях – до 35°.

У Києві 7 серпня вночі без опадів, Вдень дощ, гроза. Вітер східний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві 7 серпня за весь час спостережень з 1881 року найвища температура вдень була +38,0° С у 2010 р., найнижча вночі +8,7°з в 1923 р.

У п'ятницю, 8 серпня, в Карпатах очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті територій – без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 11-16°, вдень 19-24°, у південних та східних областях вночі 16-21°, вдень 30-35°, на решті територій вночі 14-19°, вдень 27-32°, у північних областях 24-29°.

У Києві 8 серпня без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°; вдень 26-28°.

6 серпня на 8.00 температура води в Чорному й Азовському морях становила 24-26°, в Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, – 22°.

Теги: #укргідрометцентр

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