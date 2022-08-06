Окупанти стягують сили в Херсонську область, війна скоро вступить в нову фазу – британська розвідка

Війна РФ з Україною найближчим часом вступить в нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км паралельно р. Дніпро на південний захід від Запоріжжя до Херсона, повідомляється у звіті британської розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"Російські сили майже напевно концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід. Повідомлялося також про переміщення обладнання з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму", - йдеться в повідомленні.

Батальйонно-тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 осіб вже перекинуті в Крим "і майже напевно їх використовуватимуть для підтримки російських військ у Херсонській області". 2 серпня в Крим була перекинута нова БТГ, також триває передислокація БТГ зі Східного угруповання військ і в найближчі дні вони, найімовірніше, будуть відправлені в Херсонську область, зазначають у розвідці.

"Українські сили дедалі частіше ціляться по мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях в південних регіонах України, включно зі стратегічно важливою залізничною лінією, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, майже напевно використовуючи комбінацію блокування, пошкодження і знищення, щоб спробувати вплинути на можливість РФ поповнити логістичні ресурси", - додали в Міноборони Сполученого Королівства.